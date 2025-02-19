Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô A1, Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 500 - 600 USD
• Thiết lập và triển khai hệ thống để đạt chứng nhận ISO 45001.
• Xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý, ban hành các quy trình, quy định liên quan.
• Thực hiện báo cáo, giám sát và đánh giá hệ thống theo ISO.
• Triển khai và giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.
• Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp cải tiến đối với các mục tiêu chưa đạt.
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành an toàn lao động.
• Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành, bảo trì hệ thống ISO 45001.
• Hiểu biết về hệ thống và tiêu chuẩn ISO 45001.
• Có kinh nghiệm làm công việc an toàn lao động tại các công ty lớn.
• Giao tiếp và báo cáo tốt bằng tiếng Anh.
• Có kỹ năng đàm phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI