Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Mức lương 500 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A1, Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 500 - 600 USD

• Thiết lập và triển khai hệ thống để đạt chứng nhận ISO 45001.

• Xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý, ban hành các quy trình, quy định liên quan.

• Thực hiện báo cáo, giám sát và đánh giá hệ thống theo ISO.

• Triển khai và giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

• Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp cải tiến đối với các mục tiêu chưa đạt.

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành an toàn lao động.

• Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành, bảo trì hệ thống ISO 45001.

• Hiểu biết về hệ thống và tiêu chuẩn ISO 45001.

• Có kinh nghiệm làm công việc an toàn lao động tại các công ty lớn.

• Giao tiếp và báo cáo tốt bằng tiếng Anh.

• Có kỹ năng đàm phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, thân thiện.

Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

