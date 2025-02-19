Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Nhân viên môi trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A1, Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 500 - 600 USD

• Thiết lập và triển khai hệ thống để đạt chứng nhận ISO 45001.
• Xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý, ban hành các quy trình, quy định liên quan.
• Thực hiện báo cáo, giám sát và đánh giá hệ thống theo ISO.
• Triển khai và giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.
• Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp cải tiến đối với các mục tiêu chưa đạt.

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành an toàn lao động.
• Có kinh nghiệm thiết lập, vận hành, bảo trì hệ thống ISO 45001.
• Hiểu biết về hệ thống và tiêu chuẩn ISO 45001.
• Có kinh nghiệm làm công việc an toàn lao động tại các công ty lớn.
• Giao tiếp và báo cáo tốt bằng tiếng Anh.
• Có kỹ năng đàm phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, thân thiện.

Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-moi-truong-thu-nhap-500-600-thang-tai-ha-noi-job314652
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Hang Nam Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Hạn nộp: 07/09/2025
Long An Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Nhân viên môi trường Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 630 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 240 - 630 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên môi trường Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần coasia cm vina
Tuyển Nhân viên môi trường công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần coasia cm vina
Hạn nộp: 10/08/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Hang Nam Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Hạn nộp: 07/09/2025
Long An Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Nhân viên môi trường Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 630 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 240 - 630 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên môi trường Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần coasia cm vina
Tuyển Nhân viên môi trường công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần coasia cm vina
Hạn nộp: 10/08/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lixil Vietnam Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên môi trường Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm