Tuyển Nhân viên môi trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 1 ngõ 389, đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

* Giám Sát Lắp Đặt Hệ Thống Xử Lý Nước Thải, Khí Thải
- Xem, đọc bản vẽ thiết kế để triển khai công việc các công trình xử lý nước thải, khí thải…
- Sắp xếp, bố trí các công việc cho tổ đội, công nhân làm việc ngoài công trình.
- Tính toán đề xuất vật tư phát sinh ngoài công trình
- Triển khai và thực hiện các công việc được chỉ huy trưởng phân công theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp, giúp đỡ các tổ đội và thầu phụ để công việc được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nghiệm thu công việc từng giai đoạn, hoàn thành công trình đúng thời gian.
* Vận hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải, Khí Thải.
- Nắm vững quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất,....
- Vận hành, kiểm soát lỗi trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải.
- Tính toán, căn chỉnh hóa chất vận hành cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành ngành cấp thoát nước hoặc ngành công nghệ xử lý môi trường
- Biết sử dụng các phần mềm Autocard thành thạo
- Người biết về phần mền 2D
- Chịu khó, làm việc tập chung
- Đi công trình giám sát đo đạc kiểm tra thi công để hoàn thiện bản vẽ hoàn công

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương: từ 10tr đến 20tr
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Tham gia các hoạt động phát triển văn hóa công ty: du lịch, sinh nhật, teambuilding...
- Được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu phát triển SXKD của Công ty.
- Tăng lương định kỳ hàng năm, phụ cấp, lương thưởng hưởng % theo Công trình phụ trách
- Thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và của Công ty, thưởng hoa hồng từng dự án, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

