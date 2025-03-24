Tuyển Nhân viên môi trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 1 ngõ 389, đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

* Giám Sát Lắp Đặt Hệ Thống Xử Lý Nước Thải, Khí Thải

- Xem, đọc bản vẽ thiết kế để triển khai công việc các công trình xử lý nước thải, khí thải…

- Sắp xếp, bố trí các công việc cho tổ đội, công nhân làm việc ngoài công trình.

- Tính toán đề xuất vật tư phát sinh ngoài công trình

- Triển khai và thực hiện các công việc được chỉ huy trưởng phân công theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp, giúp đỡ các tổ đội và thầu phụ để công việc được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nghiệm thu công việc từng giai đoạn, hoàn thành công trình đúng thời gian.

* Vận hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải, Khí Thải.

- Nắm vững quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất,....

- Vận hành, kiểm soát lỗi trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

- Tính toán, căn chỉnh hóa chất vận hành cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành ngành cấp thoát nước hoặc ngành công nghệ xử lý môi trường

- Biết sử dụng các phần mềm Autocard thành thạo

- Người biết về phần mền 2D

- Chịu khó, làm việc tập chung

- Đi công trình giám sát đo đạc kiểm tra thi công để hoàn thiện bản vẽ hoàn công

- Tiền lương: từ 10tr đến 20tr

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Tham gia các hoạt động phát triển văn hóa công ty: du lịch, sinh nhật, teambuilding...

- Được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu phát triển SXKD của Công ty.

- Tăng lương định kỳ hàng năm, phụ cấp, lương thưởng hưởng % theo Công trình phụ trách

- Thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và của Công ty, thưởng hoa hồng từng dự án, lương tháng 13

