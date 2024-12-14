Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mô tả Công việc

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ PH, độ màu,... trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học

Theo dõi hóa chất sử dụng

Bùn ép

Kiểm tra máy móc thiết bị

Báo cáo công việc

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7

Làm việc tại Tây Ninh hoặc Bình Dương

2. Quyền Lợi:

- Hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên làm việc tại công trình

- Lương cứng 8 triệu + phụ cấp + thưởng + tăng ca. Tổng thu nhập từ 9 triệu → 12 triệu

- Thử việc 1 tháng

- Hưởng 100% chế độ BHXH - BHYT - BHTN; BHTN 24/24; ...

- Thưởng các ngày Lễ trong năm (2/9, 30/4, 1/1)

- Thưởng Tết,

- Lương tháng 13, tháng 14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty),

- Cấp phát sữa, mì tôm, cà phê... theo tháng,

- Hỗ trợ chỗ ở/ cơm trưa theo công trình,

- Phụ cấp trách nhiệm công trình

- Môi trường làm việc trẻ, Sếp tâm lý, ...

- Được đào tạo, phát triển bản thân,

- Khám sức khỏe định kỳ/ du lịch nghỉ mát hàng năm,

- Quà sinh nhật, quà tết, quà quốc tế thiếu nhi, quà 8/3, 20/10 (500k/ phần quà),

- Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ PH, độ màu,... trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học

Theo dõi hóa chất sử dụng

Bùn ép

Kiểm tra máy móc thiết bị

Báo cáo công việc