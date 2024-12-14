Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH
Hồ Chí Minh:
Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Mô tả Công việc
Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ PH, độ màu,... trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học
Theo dõi hóa chất sử dụng
Bùn ép
Kiểm tra máy móc thiết bị
Báo cáo công việc
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7
Làm việc tại Tây Ninh hoặc Bình Dương
2. Quyền Lợi:
- Hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên làm việc tại công trình
- Lương cứng 8 triệu + phụ cấp + thưởng + tăng ca. Tổng thu nhập từ 9 triệu → 12 triệu
- Thử việc 1 tháng
- Hưởng 100% chế độ BHXH - BHYT - BHTN; BHTN 24/24; ...
- Thưởng các ngày Lễ trong năm (2/9, 30/4, 1/1)
- Thưởng Tết,
- Lương tháng 13, tháng 14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty),
- Cấp phát sữa, mì tôm, cà phê... theo tháng,
- Hỗ trợ chỗ ở/ cơm trưa theo công trình,
- Phụ cấp trách nhiệm công trình
- Môi trường làm việc trẻ, Sếp tâm lý, ...
- Được đào tạo, phát triển bản thân,
- Khám sức khỏe định kỳ/ du lịch nghỉ mát hàng năm,
- Quà sinh nhật, quà tết, quà quốc tế thiếu nhi, quà 8/3, 20/10 (500k/ phần quà),
- Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành về Môi Trường, Xử lý nước thải, ....( có thể bổ sung sau )
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên sinh viên mới ra trường
- Có tính tự giác, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
- Phỏng vấn Online cho ứng viên ở xa
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Đại Học Cần Thơ, Đại học Trà Vinh
Tại CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH
