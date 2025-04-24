Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban.
Lập đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán theo quy trình.
Theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh
Kiểm soát, cập nhập dữ liệu mua hàng và lưu trữ chứng từ mua hàng
Lập báo cáo mua hàng định kỳ.
Đề xuất giải pháp cải tiến chi phí và quy trình mua hàng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
