Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban.

Lập đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán theo quy trình.

Theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh

Kiểm soát, cập nhập dữ liệu mua hàng và lưu trữ chứng từ mua hàng

Lập báo cáo mua hàng định kỳ.

Đề xuất giải pháp cải tiến chi phí và quy trình mua hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

Giao tiếp tiếng Trung

Kinh nghiệm từ 06 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Giao tiếp, đàm phán tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thỏa thuận

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn trong quá trình làm việc.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển

