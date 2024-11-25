Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp phố nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận khác (sản xuất, hành chính, kế toán...)
- Tìm hiểu, giao dịch với nhà cung cấp, thực hiện công tác đặt hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt
- Tìm kiếm, khai thác tiềm năng của nhà cung mới
- Dự kiến thời gian hàng về, thông báo các bộ phận liên quan chuẩn bị kế hoạch nhập hàng.
- Đảm bảo hàng hóa được về kho an toàn, đúng thời hạn quy định.
- Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa như: Giữ liên lạc thường xuyên với nhà cung cấp, hãng vận chuyển, đơn vị bảo hiểm, các bên giám định...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: Từ 1 năm làm ở vị trí tương đương
- Trình độ từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị...
- Sử dụng thành thạo phần mềm words, excell,
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc,
- Sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

– Được ký hợp đồng lao động đầy đủ
– Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc
– Tính lương thêm giờ, phụ cấp, làm ban đêm... theo đúng quy định nhà nước
– Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc
– Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
– Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty
– Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định
– Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường E3, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

