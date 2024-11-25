Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp phố nối A, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận khác (sản xuất, hành chính, kế toán...)

- Tìm hiểu, giao dịch với nhà cung cấp, thực hiện công tác đặt hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt

- Tìm kiếm, khai thác tiềm năng của nhà cung mới

- Dự kiến thời gian hàng về, thông báo các bộ phận liên quan chuẩn bị kế hoạch nhập hàng.

- Đảm bảo hàng hóa được về kho an toàn, đúng thời hạn quy định.

- Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa như: Giữ liên lạc thường xuyên với nhà cung cấp, hãng vận chuyển, đơn vị bảo hiểm, các bên giám định...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: Từ 1 năm làm ở vị trí tương đương

- Trình độ từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị...

- Sử dụng thành thạo phần mềm words, excell,

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc,

- Sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

– Được ký hợp đồng lao động đầy đủ

– Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc

– Tính lương thêm giờ, phụ cấp, làm ban đêm... theo đúng quy định nhà nước

– Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc

– Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

– Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty

– Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định

– Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

