Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô T2 - 1.2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ cùng đối tác cung ứng hàng hóa

- Trao đổi thông tin với đối tác cung ứng hàng hóa về hợp đồng mua bán, chiết khấu, khuyến mãi,...

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng.

- Đốc thúc quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, chất lượng và số lượng. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ kế toán đốc thúc công nợ.

- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược mua hàng hiệu quả.

- Thường xuyên đi công tác tại Trung Quốc làm việc trực tiếp cùng đối tác, làm việc cùng các đối tác cung ứng hàng hóa ở Trung Quốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22- 30, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Tiếng Trung: Thông thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết (thông thạo lĩnh vực Kinh doanh Thương mại Điện tử,...)

Tiếng Trung:

- Thông thạo kỹ năng Tin học văn phòng

- Giao tiếp thân thiện, cởi mở, lắng nghe.

- Khả năng quản lý thời gian , sắp xếp tổ chức công việc

- Trung thực, có trách nhiệm, máu lửa

- Sẵn sàng công tác tại Trung Quốc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Là thành viên của tập đoàn Thế Giới Di Động với môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu VN.

- Có đầy đủ HĐLĐ, các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

- Chính sách mua hàng giảm giá đặc biệt chỉ dành cho nhân viên.

- Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin