Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô G1, KCN Thăng Long 2, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Quản lý và thực hiện các hoạt động mua hàng, quản lý Nhà cung cấp (NCC), đảm bảo hàng hóa về đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo chất lượng cho dây chuyền sản xuất.

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng

- Phát hành đơn hàng trên hệ thống SAP và gửi cho NCC yêu cầu bố trí giao hàng

- Theo dõi tiến độ giao hàng, nhận hàng, kiểm tra và hoàn thành thủ tục thanh toán cho NCC

- Nhập dữ liệu lên hệ thống SAP, đảm bảo dữ liệu nhập kịp thời, chính xác

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo hàng tháng

- Thực hiện các công việc khác được giao.

+ Nữ, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao.

+ Kinh nghiệm: dưới 1 năm ( chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm)

Quyền lợi được hưởng:

- Được tham gia bảo hiểm trong suốt thời gian làm việc

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động. Làm việc trung bình 23 ngày/tháng

