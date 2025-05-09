Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
- Hưng Yên: 85A khu nhà phố Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, xã Phụng Công, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận các phiếu yêu cầu mua/sửa chữa thiết bị hoặc đề nghị đặt hàng thường xuyên từ các phòng ban khác.
Tìm kiếm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, đánh giá, thương thảo giá và các điều khoản thương mại, đề xuất lựa chọn Nhà cung ứng phù hợp.
Lập hồ sơ và trình ký duyệt Nhà cung ứng phù hợp, cập nhật các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại và ủy quyền phân phối.
Lập đơn đặt hàng PO/hợp đồng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Giám đốc hoặc Quản lý phòng (nếu có).
Tính toán, đặt hàng tồn kho phù hợp cho các khách hàng thường xuyên, khách hàng có hợp đồng nguyên tắc
Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng/hợp đồng, xin mẫu đánh giá, theo dõi thời gian hàng về và kiểm kê hàng hóa cùng nhân viên kỹ thuật để đối chiếu chất lượng hàng đặt.
Cập nhật thời gian hàng về hàng tuần và trong TH lịch hàng về có thay đổi gấp. Điều chỉnh hàng về phù hợp với yêu cầu của các phòng ban.
Thu thập chứng từ mua hàng (INV, PKL, AWB, CoA, CoO, CoQ....) và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng/đề nghị mua hàng, kiểm tra tờ khai và hồ sơ hải quan
Thực hiện việc mua hàng trong nước đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp nước ngoài không giao hàng được.
Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan.
Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ mua hàng, luật kinh doanh quốc tế.
Tin học: Sử dụng tốt vi tính văn phòng
Ngoại ngữ: giao tiếp tốt tiếng Anh (nói & viết)
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo đúng chế độ, chính sách của Công ty
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định.
