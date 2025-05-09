Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Nhận các phiếu yêu cầu mua/sửa chữa thiết bị hoặc đề nghị đặt hàng thường xuyên từ các phòng ban khác.

Tìm kiếm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, đánh giá, thương thảo giá và các điều khoản thương mại, đề xuất lựa chọn Nhà cung ứng phù hợp.

Lập hồ sơ và trình ký duyệt Nhà cung ứng phù hợp, cập nhật các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại và ủy quyền phân phối.

Lập đơn đặt hàng PO/hợp đồng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Giám đốc hoặc Quản lý phòng (nếu có).

Tính toán, đặt hàng tồn kho phù hợp cho các khách hàng thường xuyên, khách hàng có hợp đồng nguyên tắc

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng/hợp đồng, xin mẫu đánh giá, theo dõi thời gian hàng về và kiểm kê hàng hóa cùng nhân viên kỹ thuật để đối chiếu chất lượng hàng đặt.

Cập nhật thời gian hàng về hàng tuần và trong TH lịch hàng về có thay đổi gấp. Điều chỉnh hàng về phù hợp với yêu cầu của các phòng ban.

Thu thập chứng từ mua hàng (INV, PKL, AWB, CoA, CoO, CoQ....) và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng/đề nghị mua hàng, kiểm tra tờ khai và hồ sơ hải quan

Thực hiện việc mua hàng trong nước đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp nước ngoài không giao hàng được.

Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp