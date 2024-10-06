Tuyển IT phần mềm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One V1000 làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One V1000
- Bến Tre:
- Bến Tre
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng
Thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu
Xây dựng các tài liệu phân tích, báo cáo, đề xuất giải pháp cho các vấn đề
Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu
Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng
Làm việc trực tiếp với các nhóm phát triển phần mềm, đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu kỹ thuật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Phân tích và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng
Thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu
Xây dựng các tài liệu phân tích, báo cáo, đề xuất giải pháp cho các vấn đề
Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu
Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng
Làm việc trực tiếp với các nhóm phát triển phần mềm, đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu kỹ thuật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, CNTT hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững các kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One V1000 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One V1000
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI