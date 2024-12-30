Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)
Mức lương
Đến 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN VSIP Hải Phòng, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,500 USD
Địa điểm làm việc: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM - KCN VSIP Hải Phòng, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Phân tích các lỗi chức năng và theo dõi cải tiến chất lượng
- Phân tích các khiếu nại của khách hàng và cải tiến chất lượng sản phẩm
- Cải thiện VLRR và xem xét nguyên nhân không tuân thủ
- Phân tích và sửa chữa các sản phẩm khó, lỗi
- Xử lý và theo dõi các phản hồi và phản ứng bất thường
Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên ngành kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm tra đối với tế bào mở (open cell)
- Kỹ năng phán đoán OC chuyên nghiệp
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
- Chăm chỉ và có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng
- Giỏi trong việc báo cáo dữ liệu
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm tra đối với tế bào mở (open cell)
- Kỹ năng phán đoán OC chuyên nghiệp
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
- Chăm chỉ và có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng
- Giỏi trong việc báo cáo dữ liệu
Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI