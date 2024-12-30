Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,500 USD

Mức lương Đến 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM - KCN VSIP Hải Phòng, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

- Phân tích các lỗi chức năng và theo dõi cải tiến chất lượng

- Phân tích các khiếu nại của khách hàng và cải tiến chất lượng sản phẩm

- Cải thiện VLRR và xem xét nguyên nhân không tuân thủ

- Phân tích và sửa chữa các sản phẩm khó, lỗi

- Xử lý và theo dõi các phản hồi và phản ứng bất thường

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên ngành kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm tra đối với tế bào mở (open cell)

- Kỹ năng phán đoán OC chuyên nghiệp

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung

- Chăm chỉ và có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng

- Giỏi trong việc báo cáo dữ liệu

