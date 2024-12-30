Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,500 USD

Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)

Mức lương
Đến 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN VSIP Hải Phòng, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,500 USD

Địa điểm làm việc: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMTRAN VIỆT NAM - KCN VSIP Hải Phòng, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Phân tích các lỗi chức năng và theo dõi cải tiến chất lượng
- Phân tích các khiếu nại của khách hàng và cải tiến chất lượng sản phẩm
- Cải thiện VLRR và xem xét nguyên nhân không tuân thủ
- Phân tích và sửa chữa các sản phẩm khó, lỗi
- Xử lý và theo dõi các phản hồi và phản ứng bất thường

Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên ngành kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm tra đối với tế bào mở (open cell)
- Kỹ năng phán đoán OC chuyên nghiệp
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
- Chăm chỉ và có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng
- Giỏi trong việc báo cáo dữ liệu

Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)

Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

