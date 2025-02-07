Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Shanghai Electric (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng số 6 Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Từ 1,000 USD

- Dịch tài liệu như hồ sơ thầu, hợp đồng, tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Trung, Anh, Việt;

- Chuẩn bị hồ sơ thầu, theo dõi đấu thầu, xử lý các công việc có liên quan;

- Thực hiện thủ tục khai báo hải quan và đàm phán hợp đồng thương mại;

- Phiên dịch trong các cuộc họp, dịch đàm phán hợp đồng...

- Trao đổi và cung cấp dịch vụ, giải pháp cho khách hàng

- Tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng và dự án tiềm năng;

- Duy trì quan hệ khách hàng;

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu tuyển dụng:

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm làm việc các chuyên ngành liên quan đến nhà máy điện, lĩnh vực năng lượng.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Trung hoặc các chuyên ngành liên quan đến nhà máy điện. Biết Tiếng Anh (4 kỹ năng) là một lợi thế.

- Chăm chỉ, sẵn sàng đi công tác các tỉnh và nước ngoài (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn);

Tại Công Ty TNHH Shanghai Electric (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

