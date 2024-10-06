Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
- Hà Nội: BT01.07, Khu Đô Thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, HN, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thu thập thông tin, Viết tài liệu, quản lý các yêu cầu, tổ chức các cuộc họp, nghiên cứu tính khả thi/ Phù hợp và là cầu nối giữa các nhóm nghiệp vụ và nhóm kỹ thuật.
Phân tích và làm rõ các yêu cầu của các bộ phận nghiệp vụ.
Tài liệu hóa quy trình nghiệp vụ tiếp nhận thành tài liệu chuyển đổi số.
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm: URD, BRD, Feature list, SRS, Tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase), Thiết kế giao diện mẫu( Prototype)
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khối nghiệp vụ và khối kĩ thuật cần đáp ứng.
Tài liệu hóa quy trình, hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo, tài liệu kỹ thuật
Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người sử dụng sản phẩm và sử lý sự cố khi vấn để xảy ra
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có KN tại vị trí tương đương > 1 năm
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có Chứng chỉ đào tạo về BA
Nam nữ tuổi từ 23-35
Có laptop cá nhân làm việc
Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam
- Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng từ ban lãnh đạo công ty
- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
