Tuyển Chuyên viên pháp chế Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc chính:

2. Hỗ trợ các hoạt động của Văn phòng HĐQT, Quan hệ Cổ đông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Luật;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế và có kinh nghiệm hỗ trợ các thủ tục cho doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài là điểm cộng

Ứng viên mạnh 1 trong 2 công việc chính phía trên

Tiếng Anh tương đương Toeic 550 trở lên

Khả năng sắp xếp công việc tốt;

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận;

Kỹ năng tin học văn phòng, thuyết trình, lập báo cáo, lập kế hoạch tốt

Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức thu nhập hấp dẫn thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn và bền vững: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, chứng chỉ quốc tế để phát triển hơn chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp

