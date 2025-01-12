Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo và rà soát, thẩm định pháp lý các loại hợp đồng/ chính sách & tham vấn cho BLĐ công ty

Làm mới/ gia hạn /thay đổi giấy phép, ĐKKD, bản quyền, nhãn hiệu

Xử lý vi phạm bản quyền, vi phạm hợp đồng

Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa

Thu hồi các khoản nợ quá thời hạn thanh toán

Làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương

Báo cáo công việc cho CEO

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân Luật hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm trong khoảng 2 năm ở vị trí tương đương

Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc;

Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

