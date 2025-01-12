Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo và rà soát, thẩm định pháp lý các loại hợp đồng/ chính sách & tham vấn cho BLĐ công ty
Làm mới/ gia hạn /thay đổi giấy phép, ĐKKD, bản quyền, nhãn hiệu
Xử lý vi phạm bản quyền, vi phạm hợp đồng
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa
Thủ tục nhập khẩu
Thu hồi các khoản nợ quá thời hạn thanh toán
Thu hồi các
Làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương
Báo cáo công việc cho CEO
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân Luật hoặc các ngành liên quan
hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm trong khoảng 2 năm ở vị trí tương đương
Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc;
Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job278485
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Hồng Ân Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hồng Ân Entertainment
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Gama Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Gama Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,400 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
1,000 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần MAT Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Chương Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Chương Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,300 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
800 - 1,300 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm