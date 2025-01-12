Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Soạn thảo và rà soát, thẩm định pháp lý các loại hợp đồng/ chính sách & tham vấn cho BLĐ công ty
Làm mới/ gia hạn /thay đổi giấy phép, ĐKKD, bản quyền, nhãn hiệu
Xử lý vi phạm bản quyền, vi phạm hợp đồng
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa
Thủ tục nhập khẩu
Thu hồi các khoản nợ quá thời hạn thanh toán
Thu hồi các
Làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương
Báo cáo công việc cho CEO
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cử nhân Luật hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm trong khoảng 2 năm ở vị trí tương đương
Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc;
Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
