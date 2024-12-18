Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tiếp nhận và xử lý các đề xuất của Phòng Kiểm soát nội bộ về chỉnh sửa, bổ sung văn bản quy phạm nội bộ và xử lý vi phạm sai phạm của đơn vị, cá nhân trong hệ thống KienlongBank:
Rà soát, đánh giá các đề xuất phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của KienlongBank
Tổng hợp kết quả đánh giá
2. Báo cáo các vi phạm nghiêm trọng, tình hình tuân thủ quy định của pháp luật
Xem xét căn cứ, cơ sở pháp lý về nội dung văn bản
Tổng hợp văn bản pháp luật liên quan
Đối chiếu quy định nôi bộ và chủ trương của cấp thẩm quyền tại KienlongBank
Đánh giá mức độ vi phạm của cá nhân, đơn vị trong hệ thống
Soạn thảo văn bản được phân công phụ trách.
3. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình tuân thủ quy định pháp luật
Đối chiếu quy định nội bộ và chủ trương của cấp thẩm quyền tại KienlongBank
Soạn thảo văn bản được phân công phụ trách
4. Góp ý văn bản quy phạm pháp luật
Góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các khảo sát của cơ quan Nhà nước về vấn đề pháp lý theo sự chỉ đạo của Giám đốc Phòng
5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Giám đốc Phòng/Trưởng Bộ phận
Nghiên cứu, đánh giá văn bản pháp luật do Cơ quan Nhà nước ban hành tác động đến hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của KienlongBank
Đưa ra cảnh báo để tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động kinh doanh của KienlongBank
6. Các công việc khác theo phân công của các cấp Quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Luật của các trường đại học khối kinh tế
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác pháp chế ngân hàng hoặc công ty tài chính.
Chăm chỉ nhiệt tình ham học hỏi

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản trung bình dao động 12 - 20 triệu đồng
Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.
Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật.
Được hỗ trợ chi phí trang điểm đối với nhân viên nữ, quà tặng ngày 8/3,...
Được thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.
Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 40-42-44 Đường Phạm Hồng Thái- Phường Vĩnh Thanh Vân- Thành Phố Rạch Giá- Kiên Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

