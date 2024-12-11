Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;
Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý;
Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, ...
Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Có chứng chỉ hành nghề Luật Sư
Am hiểu về luật doanh nghiệp, lao động, kinh doanh
Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc;
Có tư duy phản biện tốt;
Khả năng giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt tốt;
Khả năng viết và ngôn ngữ tốt;
Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
Khả năng thiết lập quan hệ tốt;
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
.

Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Thưởng ngày lễ tết theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất để cá nhân phát triển, học hỏi lành mạnh.
Chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

