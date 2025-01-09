Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch pháp lý của Công ty tập đoàn và các đơn vị thành viên với các đối tác (theo từng sự vụ cụ thể được phân công).

Thực hiện việc đàm phán với các bên liên quan khi có yêu cầu.

Tư vấn các vấn đề pháp lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên, phòng ban thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng pháp luật quy định

Cung cấp các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của các công ty thành viên và các ban /phòng Tập đoàn

Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu

Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm và các vấn đề phát sinh

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Có 3 - 5 năm kinh nghiệm trở lên về tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ, M&A.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật hoặc có kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông hoặc có kinh nghiệm về mua sắm đấu thầu

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư/ thẻ luật sư

Tiếng Anh tốt (kĩ năng tiếng Anh đàm phán)

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng; đọc hiểu hợp đồng tiếng Anh

Lưu ý: Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh

Địa điểm làm việc: Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm làm việc

Tại Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân tại Tập đoàn lớn, đa ngành, với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Văn hóa doanh nghiệp trẻ với rất nhiều hoạt động Đoàn thể hấp dẫn...

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, Thứ 2 – Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN và các ngày Lễ Tết theo quy định chung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company

