Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

1.Hỗ trợ tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh khi cần thiết.
Hỗ trợ nghiên cứu báo cáo, cập nhật các thông tin pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp của Group.
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan về chứng chỉ cho hoạt động kinh doanh khi cần thiết.
2. Công tác liên quan đến hợp đồng
Tổng hợp rủi ro pháp lý hợp đồng, quản lý hợp đồng mẫu theo từng lĩnh vực công ty.
Thực hiện rà soát kiểm tra hợp đồng theo điều phối.
3. Hỗ trợ các công việc theo điều phối, các lĩnh vực khác của doanh nghiệp như đầu tư, thương mại dịch vụ ... theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học đào tạo ngành Luật chính quy
Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Có kinh nghiệm liên quan pháp chế doanh nghiệp là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, có thái độ cầu tiến trong công việc. Có khả năng chịu áp lực tốt
Thời gian học việc: 03 tháng

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5.000.000 VNĐ
Làm việc tại Tập đoàn có tốc độ phát triển nhanh với nhiều lĩnh vực kinh doanh được điều chỉnh bởi nhiều mảng pháp luật liên quan.
Môi trường trẻ, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được xem xét đánh giá lên vị trí chính thức khi hết kỳ hạn học việc.
Được hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về pháp chế doanh nghiệp
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

