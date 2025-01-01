Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

1.Hỗ trợ tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh khi cần thiết.

Hỗ trợ nghiên cứu báo cáo, cập nhật các thông tin pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp của Group.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan về chứng chỉ cho hoạt động kinh doanh khi cần thiết.

2. Công tác liên quan đến hợp đồng

Tổng hợp rủi ro pháp lý hợp đồng, quản lý hợp đồng mẫu theo từng lĩnh vực công ty.

Thực hiện rà soát kiểm tra hợp đồng theo điều phối.

3. Hỗ trợ các công việc theo điều phối, các lĩnh vực khác của doanh nghiệp như đầu tư, thương mại dịch vụ ... theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học đào tạo ngành Luật chính quy

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Có kinh nghiệm liên quan pháp chế doanh nghiệp là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, có thái độ cầu tiến trong công việc. Có khả năng chịu áp lực tốt

Thời gian học việc: 03 tháng

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5.000.000 VNĐ

Làm việc tại Tập đoàn có tốc độ phát triển nhanh với nhiều lĩnh vực kinh doanh được điều chỉnh bởi nhiều mảng pháp luật liên quan.

Môi trường trẻ, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được xem xét đánh giá lên vị trí chính thức khi hết kỳ hạn học việc.

Được hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về pháp chế doanh nghiệp

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

