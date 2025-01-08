Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39B, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tham gia giai đoạn chuẩn bị đầy hồ sơ tài liệu để xin chủ trương đầu tư dự án.
- Cố vấn cho Ban giám đốc dự án các vấn đề liên quan đến pháp lý.
- Đề xuất điều chỉnh dự án cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật khi cần thiết.
- Xây dựng quy trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
- Giám sát, đảm bảo quy trình thực hiện dự án tuân thủ đúng những quy định của pháp luật.
- Tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết các hợp đồng kinh doanh bất động sản, Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng các đơn vị thầu phụ
- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng liên quan đến dự án bất động sản.
- Cập nhật, nghiên cứu và áp dụng các quy định mới của pháp luật về bất động sản.
- Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp, pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của Công ty nhằm hạn chế các rủi ro về pháp lý trong hoạt động của Công ty;
- Trực tiếp xử lý các vấn đề pháp lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt kết quả theo yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Ban Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành trở lên
- Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Pháp chế hoặc thủ tục
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
- Tư duy tốt, cẩn thận, chịu khó
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực BĐS.

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
- Lương tháng 13,14
- Du lịch, team building theo quý và theo năm
- Thưởng các ngày 08/03, 30/04,01/05, trung thu, 02/09

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

