Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39B, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

- Tham gia giai đoạn chuẩn bị đầy hồ sơ tài liệu để xin chủ trương đầu tư dự án.

- Cố vấn cho Ban giám đốc dự án các vấn đề liên quan đến pháp lý.

- Đề xuất điều chỉnh dự án cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật khi cần thiết.

- Xây dựng quy trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Giám sát, đảm bảo quy trình thực hiện dự án tuân thủ đúng những quy định của pháp luật.

- Tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết các hợp đồng kinh doanh bất động sản, Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng các đơn vị thầu phụ

- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng liên quan đến dự án bất động sản.

- Cập nhật, nghiên cứu và áp dụng các quy định mới của pháp luật về bất động sản.

- Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp, pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của Công ty nhằm hạn chế các rủi ro về pháp lý trong hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp xử lý các vấn đề pháp lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt kết quả theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Ban Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành trở lên

- Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Pháp chế hoặc thủ tục

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

- Tư duy tốt, cẩn thận, chịu khó

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực BĐS.

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

- Lương tháng 13,14

- Du lịch, team building theo quý và theo năm

- Thưởng các ngày 08/03, 30/04,01/05, trung thu, 02/09

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

