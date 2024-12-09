Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tư vấn Pháp lý:
- Tư vấn cho khách hàng và các bộ phận trong nội bộ Tập đoàn các vấn đề pháp lý thuộc các lĩnh vực liên quan đến Giao dịch điện tử, lữu trữ số hoá, e Product...
- Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, bộ phận triển khai, bộ phận sản xuất sản phẩm...cung cấp dịch vụ, tư vấn cho khách hàng thuộc khối Tài chính – Ngân hàng, Chính phủ...
- Đánh giá và kiểm tra nội dung các hợp đồng, thỏa thuận, các văn bản pháp lý nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền phần mềm, các thủ tục hành chính khác....
2. Kiểm soát tuân thủ:
- Đánh giá và giám sát tuân thủ của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc theo các yêu cầu của Luật pháp và quy định hiện hành.
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong Tập đoàn ban hành quy trình – quy định và giám sát thực thi các quy trình, thủ tục hiện hành để đảm bảo tuân thủ.
3. Quản lý rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp
- Xác định và đánh giá các rủi ro hoặc nguy cơ dẫn tới rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng tới Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Triển khai đề xuất các phương án, chính sách nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro.
- Đại diện cho Tập đoàn giải quyết các rủi ro pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giải quyết tranh chấp và đàm phán với bên thứ ba nếu có phát sinh.
4. Đào tạo và phổ biến kiến thức Pháp lý
- Tổ chức các buổi đào tạo, workshop, seminar... cập nhật và phổ biến kiến thức về pháp luật và tuân thủ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên cho toàn thể CBNV trong tập đoàn.
- Phối hợp kinh doanh tổ chức đào tạo, tư vấn cho khách hàng theo từng dự án được phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, nắm vững các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, Dân sự, Thương mại.
– Kinh Nghiệm chuyên môn: Có trên 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp hoặc chuyên viên tư vấn tại các văn phòng luật sư.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, Tài chính – Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm về mua sắm đấu thầu
– Ưu tiên ứng viên khả năng tiếng Anh liên quan đến pháp lý.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;
– Văn phòng công ty SANG – XỊN – MỊN tại phố Duy Tân, đặc biệt không gian được thiết kế mở để mọi người có thể giao lưu, trao đổi;
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

