Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác Pháp lý
- Thực hiện chỉ đạo của BLĐ về vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh và các dự án cụ thể của Tập đoàn;
- Phân tích các rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp cho Ban lãnh đạo đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phép liên quan đến hoạt động pháp lý, hoạt động kinh doanh, thương mại, hoạt động ngoại giao, hoạt động xã hội,...
- Tham gia công tác chuẩn bị, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, dự án kinh doanh; hỗ trợ các bộ phận của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc chuẩn bị, đàm phán và kết thúc các giao dịch: soạn thảo, rà soát, thẩm định, thương lượng, đàm phán, đưa ra các đề xuất để đảm bảo lợi ích của Tập đoàn.
- Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với khách hàng là cá nhân đến các tổ chức khác, hoặc hoạt động tố tụng nhằm đảm bảo lợi ích của Tập đoàn khi có phát sinh.
- Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản pháp luật (từ dự thảo), chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Công tác Tư vấn
- Tư vấn các vấn đề pháp lý, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thành viên, phòng ban thuộc Tập đoàn thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định pháp luật, quy định và quy chế của Tập đoàn.
3. Công tác ngoại giao
- Đại diện cho công ty hoặc phối hợp cùng các đơn vị thành viên, phòng ban chuyên môn khác làm việc với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác khi cần sự tham gia của Pháp chế hoặc khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
- Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.
- Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.
- Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...
- Có cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
- Có cơ hội công tác nước ngoài
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
