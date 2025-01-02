Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Golden Palace 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng...do Công ty ban hành, ký kết.
- Kiểm tra kiểm soát đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch mục tiêu được Trưởng phòng giao phó
- Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách của công ty.
- Tư vấn, thẩm định pháp lý, phối hợp xây dựng các quy chế, quy trình...để đảm bảo vận hành chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro.
- Tư vấn, thẩm định pháp lý, khiếu nại, tố cáo, tranh tụng, thu đòi công nợ... đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro.
- Tư vấn các quy định liên quan dến hoạt động nội bộ: điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, biên bản họp, nghị quyết,...
- Tư vấn các quy định khác liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty
- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc được cấp trên phân công
- Thực hiện một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý chuyên môn trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Luật
- Có từ 3 năm vị trí tương đương.
- Có kiến thức chuyên sâu về luật pháp Việt Nam
- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao
- Có thẻ luật sư là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13-18 triệu/tháng (Lương cứng + phụ cấp + Lương hiệu suất)
- Du lịch, Teambuilding hàng năm.
- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.
- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, GOLDEN PALACE, Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

