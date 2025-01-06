Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

(1) Tư vấn, thẩm định các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh:
- Tìm hiểu, nghiên cứu và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BLĐ, các đơn vị/phòng ban trong Công ty;
- Xây dựng/hoàn thiện/cập nhật các mẫu hợp đồng áp dụng trên toàn công ty;
- Soạn thảo, thẩm định tất cả các Hợp đồng, văn bản pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty;
-
- Tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác cùng các đơn vị/phòng ban;
(2) Thực hiện các thủ tục pháp lý:
- Tư vấn BLĐ và các đơn vị, phòng/ban liên quan về các trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý và các vấn đề liên quan phục vụ hoạt động kinh doanh công ty (đăng ký kinh doanh, gia hạn đăng ký kinh doanh, xin cấp mới/gia hạn giấy phép KD vận tải hàng hóa bằng ô tô, giấy phép KD vận tải đa phương thức, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, các giấy phép khác đảm bảo hoạt động của công ty đúng pháp luật ...);
- Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng ban khi có sự cố cần claim đơn bảo hiểm công ty đang tham gia.
(3) Giải quyết tranh chấp pháp lý:
- Là đại diện, đầu mối hoặc hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn tiến hành các hoạt động thu thập, nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thủ tục pháp lý có liên quan đến vụ việc giải quyết tranh chấp pháp lý.
- Là đầu mối làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết các tranh chấp, đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại phát sinh.
(4) Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý phát sinh từ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty logistics, các công ty cung cấp dịch vụ;
Trung thực, cẩn trọng trong quá trình làm việc;
Kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, áp dụng pháp luật trong giải quyết vấn đề;
Chủ động và bám sát mục tiêu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực
Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương).
Phụ cấp cơm trưa.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên
Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

