Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham vấn cho Ban Lãnh đạo về các vấn đề pháp lý khác nhau: Doanh nghiệp, Đầu tư, Dân sự, Hợp đồng – logistics,...

- Soạn thảo, tư vấn và đánh giá các yếu tố rủi ro, đưa ra giải pháp phù hợp cho các phòng ban trong việc ký kết các loại Hợp đồng/thỏa thuận hợp tác với đối tác, khách hàng (Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác đầu tư,...).

- Soạn thảo các tài liệu pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty: hồ sơ khởi kiện; chuẩn bị các giấy tờ, công văn và bằng chứng hợp pháp để kiện đòi thu hồi công nợ,...

- Tư vấn pháp lý cho các cá nhân/phòng ban nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho Công ty.

- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và làm việc với cơ quan nhà nước: thực hiện các thủ tục Thay đổi ĐKKD/ thành lập mới, Ủy ban nhân dân, Sở lao động, Sở KHĐT, Cục quản lý Xuất nhập cảnh,...

- Thực hiện các công việc khác theo phân công chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí pháp chế doanh nghiệp, văn phòng luật/công ty luật từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí pháp chế trong công ty Logistics.

- Có khả năng đọc hiểu văn bản, hợp đồng bằng tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán, thương thuyết tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-12 triệu.

- Lương tháng 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo luật quy định.

- Thời gian làm việc: 8h-17h30 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp bền vững - vui vẻ - gắn kết, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin