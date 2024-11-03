Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN Vsip, phường Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
Tham gia xây dựng PRP, HACCP trong sản xuất Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu, kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất cho công nhân
Tham gia xây dựng PRP, HACCP trong sản xuất
Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu, kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất cho công nhân
2. Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng
Kiểm soát PRP, HACCP Kiểm soát điều kiện vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất Kiểm soát vấn đề thực hiện vệ sinh cá nhân của công nhân sản xuất như bảo hộ lao động, các yêu cầu về trang phục theo yêu cầu PRP Lấy mẫu lưu theo kế hoạch được phê duyệt Kiểm soát thông số công nghệ theo QT, HD, tiêu chuẩn sản phẩm hiện hành
Kiểm soát PRP, HACCP
Kiểm soát điều kiện vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất
Kiểm soát vấn đề thực hiện vệ sinh cá nhân của công nhân sản xuất như bảo hộ lao động, các yêu cầu về trang phục theo yêu cầu PRP
Lấy mẫu lưu theo kế hoạch được phê duyệt
Kiểm soát thông số công nghệ theo QT, HD, tiêu chuẩn sản phẩm hiện hành
3. Nghiên cứu cải tiến thông số công nghệ
Tham gia cải tiến thông số công nghệ theo QT, HD, tiêu chuẩn sản phẩm
4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Giới tính: Nam, Nữ
+ Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 7 & theo 2 ca: Sáng (5h30 – 14h) và Chiều (13h40 – 22h)
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Hóa học thực phẩm,...
+ Được đào tạo qua các chứng chỉ ISO 22000; HACCP,...
+ Am hiểu về các thiết bị vật tư chuyên môn
+ Đọc tài liệu Tiếng anh chuyên ngành tốt, giao tiếp cơ bản
+ Kỹ năng: giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; thống kê, phân tích và xử lý số liệu
+ Trung thực, chịu được áp lực công việc
+ Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong Nhà máy sản xuất thực phẩm

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 8 – 11 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)
Mức lương: 8 – 11 triệu/tháng
+ Hỗ trợ ăn ca tại Nhà máy
+ Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,... theo đúng quy định của Pháp luật
+ Các chế độ khác: thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13,Team building,... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

