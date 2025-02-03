Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ..., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng, quảng bá sản phẩm.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin