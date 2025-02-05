Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: SH14, tòa Lotus Central, Đỗ Trọng Vĩ, TP Bắc Ninh

- Miền Bắc, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Khảo sát và triển khai bản vẽ thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng công trình cơ điện công nghiệp. Các công trình nhà xưởng công nghiệp cải tạo, sửa chữa hoặc công trình xây mới; Hoặc vẽ phác lại các công trình, dự án sẵn có, và cải tạo lại.
- Lập dự toán công trình, Biết tính khối lượng, Kiểm soát khối lượng thi công
- Phối hợp bộ phận thi công ngoài hiện trường để hoàn thành công trình.
- Khảo sát tại công trình để phục vụ công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thi công.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể công việc hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học >2 năm.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo AutoCad, excel
+ Biết sử dụng phần mềm lập dự toán là một lợi thế.
+ Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm tính toán tải trọng (SAP, Etab, ...), các phần mềm tính toán chuyên ngành.
+ Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000đ
- Thu nhập khác: hưởng thu nhập khác theo cơ chế % thưởng hoàn thành mỗi dự án (trung bình không dưới 15.000.000đ/tháng).
- Thưởng lễ Tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH
Quy mô: 10 - 24 Nhân viên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: SH14, tòa Lotus Central, Đỗ Trọng Vĩ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

