Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: SH14, tòa Lotus Central, Đỗ Trọng Vĩ, TP Bắc Ninh - Miền Bắc, Thành phố Bắc Ninh

- Khảo sát và triển khai bản vẽ thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng công trình cơ điện công nghiệp. Các công trình nhà xưởng công nghiệp cải tạo, sửa chữa hoặc công trình xây mới; Hoặc vẽ phác lại các công trình, dự án sẵn có, và cải tạo lại.

- Lập dự toán công trình, Biết tính khối lượng, Kiểm soát khối lượng thi công

- Phối hợp bộ phận thi công ngoài hiện trường để hoàn thành công trình.

- Khảo sát tại công trình để phục vụ công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

- Ưu tiên có kinh nghiệm thi công.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể công việc hơn khi phỏng vấn.

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học >2 năm.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo AutoCad, excel

+ Biết sử dụng phần mềm lập dự toán là một lợi thế.

+ Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm tính toán tải trọng (SAP, Etab, ...), các phần mềm tính toán chuyên ngành.

+ Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D.

- Lương cứng: 15.000.000đ

- Thu nhập khác: hưởng thu nhập khác theo cơ chế % thưởng hoàn thành mỗi dự án (trung bình không dưới 15.000.000đ/tháng).

- Thưởng lễ Tết theo quy định công ty.

