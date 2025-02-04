Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: KCN Tiền Hải, thị trấn Tiền Hải, TP Thái Bình, Thành phố Thanh Hóa

Hoàn thiện kế hoạch thiết kế hệ thống điện, lên biện pháp, tiến độ thi công hệ thống điện và giải trình với các bên liên quan.

Triển khai bản vẽ shopdrawing đối với các hạng mục điện, bóc tách khối lượng, lên đề nghị vật tư điện đảm bảo tiến độ thi công.

Giám sát và quản lý quá trình thi công, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công hệ thống điện của các nhà thầu phụ, các tổ đội.

Theo dõi và báo cáo tiến độ triển khai, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh hoặc báo cáo xin chỉ thị xử lý từ BCH công trình, ban lãnh đạo.

Chuẩn bị các hồ sơ, biên bản nghiệm thu công trình điện với TVGS, Chủ đầu tư và cơ quan chính quyền.

Trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành, nghiệm thu các thiết bị điện với CĐT, TVGS

Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Nam từ 25-40 tuổi.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có thể đi công tác tại dự án theo điều động.

Nắm vững kiến thức nền tảng và biết sử dụng các phần mềm phục vụ công việc.

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn , có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm nhà xưởng công nghiệp vốn FDI.

Mức lương: 14-20tr (thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

Nuôi ăn ở tại dự án, không trừ vào lương.

Chế độ nghỉ lễ tết phép theo quy định của nhà nước.

Đóng BHXH theo quy định công ty, ngay sau khi hết thử việc.

Đánh giá khen thưởng định kỳ 06 tháng 01 lần.

Lương tháng 13,14 theo tình hình kết quả kinh doanh công ty

Tham gia các hoạt động Teambuilding, Lễ, du lịch hàng năm.

Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

