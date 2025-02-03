Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật Môi trường làm việc tiện nghi, thoải mái, được đào tạo chuyên môn chuyên sâu & cơ hội phát triển sau 12 tháng Các quyền lợi khác được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bóc tách bản vẽ để báo giá khách hàng

Tiếp nhận đơn hàng và xác nhận kế hoạch giao hàng

Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng và giải quyết

Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Yêu cầu sử dụng tiếng anh

Sử dụng thành thạo phần mềm office

Ưu tiên người làm trong lĩnh vực cơ khí gia công tấm

Tại Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

