Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật Môi trường làm việc tiện nghi, thoải mái, được đào tạo chuyên môn chuyên sâu & cơ hội phát triển sau 12 tháng Các quyền lợi khác được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bóc tách bản vẽ để báo giá khách hàng
Tiếp nhận đơn hàng và xác nhận kế hoạch giao hàng
Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng và giải quyết
Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Yêu cầu sử dụng tiếng anh
Sử dụng thành thạo phần mềm office
Ưu tiên người làm trong lĩnh vực cơ khí gia công tấm

Tại Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

Công ty tnhh cơ khí seiki việt nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D2,KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn,Tiên Du,Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

