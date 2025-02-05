Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HANEL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô 3, đường TS8, Khu CN Tiên Sơ, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thiết kế và lập trình hệ thống tự động hóa:

+Lập trình PLC, HMI, SCADA cho các dây chuyền sản xuất.

+Thiết kế sơ đồ điện và lựa chọn thiết bị phù hợp (biến tần, cảm biến, relay...).

-Lắp đặt và vận hành hệ thống:

+Triển khai lắp đặt hệ thống điện và tự động hóa tại nhà máy.

+Kiểm tra, chạy thử và tinh chỉnh hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định.

-Bảo trì và sửa chữa:

+Theo dõi, bảo trì định kỳ và khắc phục sự cố của hệ thống điện và tự động hóa.

+Nâng cấp và cải tiến các thiết bị, hệ thống để đảm bảo hiệu suất cao.

-Phân tích và tối ưu hóa quy trình:

+Phân tích dữ liệu từ các hệ thống tự động hóa để cải tiến quy trình sản xuất.

+Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa năng lượng và chi phí.

-Hỗ trợ kỹ thuật:

+Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc đào tạo và sử dụng thiết bị tự động hóa.

+Làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo thiết bị và hệ thống hoạt động đúng tiêu chuẩn.

-Báo cáo:

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng hệ thống, các sự cố và giải pháp khắc phục.

Trình độ học vấn:

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa, Điều khiển tự động hoặc các ngành liên quan.

-Kinh nghiệm:

+Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện hoặc tự động hóa công nghiệp.

+Có kinh nghiệm lập trình PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron...), thiết kế HMI và hệ thống SCADA là một lợi thế.

-Kỹ năng chuyên môn:

+Am hiểu các tiêu chuẩn về điện công nghiệp và tự động hóa.

+Thành thạo trong việc đọc và thiết kế bản vẽ điện (AutoCAD Electrical hoặc EPLAN).

+Có kiến thức về mạng công nghiệp (Modbus, Profibus, Ethernet...).

-Kỹ năng mềm:

+Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích sự cố tốt.

+Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

+Khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

-Yêu cầu khác:

Có thể đi công tác nếu cần.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan."

"Lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị điện lạnh như: hệ thống làm lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, máy sấy thăng hoa, tủ lạnh công nghiệp.

Hỗ trợ kỹ sư điện lạnh trong việc thiết kế và tính toán hệ thống lạnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HANEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và các khoản phụ cấp cạnh tranh;

- Nghỉ 2 ngày thứ 7 hàng tháng;

- Chính sách thưởng và quà tặng cho nhân viên trong các dịp Lễ, Tết;

- Tham gia bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam và Bảo hiểm 24h, bảo hiểm nhân thọ.

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ;

- Chế độ nghỉ mát thường niên;

- Ngày hội gia đình HanelPT

- Tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài Công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HANEL

