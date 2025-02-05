Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA SOTAN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: CCN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống điện, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật, lập kế hoạch và giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện.

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Lập trình PLC (Biến tần, xilanh nén khí

Hợp tác với các kỹ sư khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình PLC băng tải, chuyền sản xuất, tự động hóa

Thành thạo các phần mềm thiết kế điện chuyên dụng (AutoCAD, ETAP, Dialux...).

Hiểu biết sâu rộng về các tiêu chuẩn, quy định về an toàn điện.

Giao tiếp Tiếng trung (nếu có

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA SOTAN VIỆT NAM

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA SOTAN VIỆT NAM

