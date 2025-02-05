Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- KCN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm nhà cung ứng, đánh giá và chọn nhà cung ứng phù hợp
• Thực hiện đi mua hàng đối với đơn hàng đột xuất nhà cung cấp không giao hàng được
• Lên kế hoạch mua mới, sửa chữa đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ sản xuất • Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
- Giao tiếp, ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên từng làm các công ty sản xuất.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
- Giao tiếp, ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên từng làm các công ty sản xuất.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Quà sinh nhật cho CBCNV
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
Quà sinh nhật cho CBCNV
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI