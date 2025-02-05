Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - KCN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm nhà cung ứng, đánh giá và chọn nhà cung ứng phù hợp

• Thực hiện đi mua hàng đối với đơn hàng đột xuất nhà cung cấp không giao hàng được

• Lên kế hoạch mua mới, sửa chữa đảm bảo đáp ứng kịp tiến độ sản xuất • Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.

- Giao tiếp, ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên từng làm các công ty sản xuất.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

Quà sinh nhật cho CBCNV

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

