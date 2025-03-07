Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

• Thiết kế và phát triển các sản phẩm mới.
• Định hướng sản phẩm theo concept thương hiệu, mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
• Cải tiến thiết kế dựa trên nghiên cứu về chất liệu và tính năng mới.
• Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng nguyên liệu và đánh giá hiệu quả sản phẩm.
• Phân tích hành vi tiêu dùng, dữ liệu mua sắm để xác định xu hướng thị trường.
• Theo dõi chiến lược của đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng thiết kế khác biệt.
• Hợp tác với đội ngũ sản phẩm để lên kế hoạch và thử nghiệm mẫu thiết kế, đảm bảo tính khả thi khi đưa vào sản xuất.
• Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi ra mắt thị trường.

• Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc phát triển sản phẩm.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực may mặc, thời trang, phụ kiện, v...v...
• Thành thạo các phần mềm thiết kế (ví dụ: Photoshop, Illustrator, AutoCAD...).
• Có kỹ năng phân tích nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng và phát triển sản phẩm theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

