Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

• Thiết kế và phát triển các sản phẩm mới.

• Định hướng sản phẩm theo concept thương hiệu, mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

• Cải tiến thiết kế dựa trên nghiên cứu về chất liệu và tính năng mới.

• Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng nguyên liệu và đánh giá hiệu quả sản phẩm.

• Phân tích hành vi tiêu dùng, dữ liệu mua sắm để xác định xu hướng thị trường.

• Theo dõi chiến lược của đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng thiết kế khác biệt.

• Hợp tác với đội ngũ sản phẩm để lên kế hoạch và thử nghiệm mẫu thiết kế, đảm bảo tính khả thi khi đưa vào sản xuất.

• Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi ra mắt thị trường.