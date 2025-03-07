Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Navigos Search
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 1 - 2 USD
• Thiết kế và phát triển các sản phẩm mới.
• Định hướng sản phẩm theo concept thương hiệu, mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
• Cải tiến thiết kế dựa trên nghiên cứu về chất liệu và tính năng mới.
• Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng nguyên liệu và đánh giá hiệu quả sản phẩm.
• Phân tích hành vi tiêu dùng, dữ liệu mua sắm để xác định xu hướng thị trường.
• Theo dõi chiến lược của đối thủ cạnh tranh và đề xuất ý tưởng thiết kế khác biệt.
• Hợp tác với đội ngũ sản phẩm để lên kế hoạch và thử nghiệm mẫu thiết kế, đảm bảo tính khả thi khi đưa vào sản xuất.
• Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi ra mắt thị trường.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực may mặc, thời trang, phụ kiện, v...v...
• Thành thạo các phần mềm thiết kế (ví dụ: Photoshop, Illustrator, AutoCAD...).
• Có kỹ năng phân tích nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng và phát triển sản phẩm theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
