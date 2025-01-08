Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chợ Gối, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo tiêu chuẩn.
Lập check sheet
Lập phiếu báo cáo sản phẩm không phù hợp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu bản vẽ cơ bản
Biết sử dụng các dụng cụ đo cơ bản ( Thước cặp, Panme, Dưỡng kiểm...)
Ưu tiên biết sử dụng máy do CMM, Máy đo 2D.
Nhanh nhẹn, tháo vát.
Biết sử dụng các dụng cụ đo cơ bản ( Thước cặp, Panme, Dưỡng kiểm...)
Ưu tiên biết sử dụng máy do CMM, Máy đo 2D.
Nhanh nhẹn, tháo vát.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận.
Ăn trưa tại công ty
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
Nghỉ mát hàng năm.
Ăn trưa tại công ty
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
Nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI