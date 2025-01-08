Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chợ Gối, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo tiêu chuẩn.

Lập check sheet

Lập phiếu báo cáo sản phẩm không phù hợp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ cơ bản

Biết sử dụng các dụng cụ đo cơ bản ( Thước cặp, Panme, Dưỡng kiểm...)

Ưu tiên biết sử dụng máy do CMM, Máy đo 2D.

Nhanh nhẹn, tháo vát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Ăn trưa tại công ty

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin