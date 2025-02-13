Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44h/tuần, từ 8h – 17h Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho phòng khám
Phối hợp các phòng ban soạn thảo và ban hành, quy trình, quy định
Đào tạo quy trình, quy định, tiêu chuẩn đã ban hành
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo các hoạt động về quản lý chất lượng
Quản lý sự cố y khoa bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục
Phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ
Tham gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc hoặc theo quy định khác của Công ty đối với vị trí công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành cử nhân Y tế công cộng, BS Y học dự phòng, quản lý bệnh viện quản lý chất lượng
Nắm được các quy định của pháp luật trong hệ thống Y tế: Luật KCB, các quy chế, quy định chuyên môn trong bệnh viện/phòng khám, các văn bản hướng dẫn về công tác chất lượng bệnh viện/phòng khám.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý chất lượng, kế hoạch tổng hợp tại môi trường bệnh viện/phòng khám hoặc quản lý dự án y tế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

