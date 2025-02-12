Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT số 15, N06A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch sản xuất, điều phối và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất
• Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất (nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị).
• Đảm bảo tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất liên tục và ổn định.
• Lên kế hoạch đặt nguyên liệu, hàng hóa đảm bảo cho sản xuất theo dự trù với các hàng bán ổn định
• Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến.
• Quản lý vệ sinh công nghiệp ATLĐ phòng chống cháy nổ
• Quản lý đội ngũ công nhân sản xuất, đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên.
• Đề xuất và thực hiện các dự án nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan hoặc tự thực hiện các thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm cải tiến (nếu có)
• Cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất mà mình phụ trách
• Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình sản xuất để áp dụng các cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa - sinh

Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Công Ty CP Công Nghệ Lavitec

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPHN: BT15 N06A KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. VPHCM: 25 -27 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

