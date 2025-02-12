Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec
- Hà Nội: BT số 15, N06A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, P.Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lập kế hoạch sản xuất, điều phối và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất
• Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất (nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị).
• Đảm bảo tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất liên tục và ổn định.
• Lên kế hoạch đặt nguyên liệu, hàng hóa đảm bảo cho sản xuất theo dự trù với các hàng bán ổn định
• Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến.
• Quản lý vệ sinh công nghiệp ATLĐ phòng chống cháy nổ
• Quản lý đội ngũ công nhân sản xuất, đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên.
• Đề xuất và thực hiện các dự án nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan hoặc tự thực hiện các thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm cải tiến (nếu có)
• Cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất mà mình phụ trách
• Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình sản xuất để áp dụng các cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Lavitec
