Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Lập kế hoạch sản xuất, điều phối và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất

• Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất (nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị).

• Đảm bảo tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất liên tục và ổn định.

• Lên kế hoạch đặt nguyên liệu, hàng hóa đảm bảo cho sản xuất theo dự trù với các hàng bán ổn định

• Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến.

• Quản lý vệ sinh công nghiệp ATLĐ phòng chống cháy nổ

• Quản lý đội ngũ công nhân sản xuất, đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên.

• Đề xuất và thực hiện các dự án nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có

• Phối hợp với các bộ phận có liên quan hoặc tự thực hiện các thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm cải tiến (nếu có)

• Cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất mà mình phụ trách

• Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình sản xuất để áp dụng các cải tiến sản phẩm.