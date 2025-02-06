Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà D, ô đất CT2, khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiện nay, Phương Đông cần tuyển Chuyên viên Quản lý sản phẩm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ như sau:
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Marketing của sản phẩm phụ trách, bao gồm:
+ Quản lý sản phẩm và các công việc chuẩn bị tài liệu để đăng ký sản phẩm; xây đựng sales tool cho sản phẩm phụ trách
+ Thực hiện các công việc về thăm khách hàng, gặp đối tác hãng nước ngoài.
+ Thực hiện triển khai các sản phẩm mới, tham gia tổ chức vào các chương trình sự kiện quảng bá, tìm kiếm khách hàng mới (hội thảo, hội nghị, triển lãm)
- Công việc khác được quản lý giao phó
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Chế độ đãi ngộ
- Lương thỏa thuận theo năng lực. Performance review: 1 lần/năm
- Thẻ grab di chuyển, chính sách công tác phí cho nhân viên
- Thưởng lễ Tết, thưởng năm, thưởng Kpis hàng tháng và vinh danh nhân viên hàng tháng/quý/nửa năm.
- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ 1h/ngày khi mang thai từ tuần thứ 28 và khi con dưới 1 tuổi.
- Giờ làm linh động, sáng bắt đầu từ 8h đến 8h30, chiều nghỉ từ 17h00 đế 17h30. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 6 làm việc 6 tiếng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tại Hà Nội: Tòa nhà D, ô đất CT2, khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. •Tại Đà Nẵng: 385 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. •Tại TP. Hồ Chí Minh: 94 An Bình, P.5, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

