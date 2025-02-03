Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN 3.2

- Mặt đường QL6

- KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ

- Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lấy mẫu vi sinh, kiểm tra nguyên liệu đầu vào: bao bì, phụ gia, hóa chất nguyên liệu.
- Đánh giá GMP nhà máy, kiểm soát côn trùng và động vật gây hại.
- Phân tích định kì sản phẩm.
- Lấy mẫu thẩm định CCP, kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm.
- Làm báo cáo tổng hợp gửi quản lý và các bộ phận.
- Họp và theo khắc phục các vấn đề phát sinh với các bộ phận.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM 22-30 tuổi tốt nghiệp ĐẠI HỌC, Các chuyên ngành về CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC.
NAM
22-30 tuổi
ĐẠI HỌC,
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC.
- Hiểu biết về kiến thức ATTTP, ISO.
- Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.
- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.500.000đ/tháng (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).
Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.
Thưởng hàng tháng: 2.000.000-3.000.000đ/tháng.
Phụ cấp công việc theo quy định của công ty.
Phụ cấp ca đêm (theo quy định của luật lao động).
Được đào tạo bài bản 2 tháng đầu tiên.
Làm việc theo giờ hành chính (8h-17h).
Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
Hỗ trợ khám chữa bệnh =< 20.000.000đ/năm.
Khám bệnh miễn phí theo quy định công ty.
Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

