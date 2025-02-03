Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 3.2 - Mặt đường QL6 - KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Lấy mẫu vi sinh, kiểm tra nguyên liệu đầu vào: bao bì, phụ gia, hóa chất nguyên liệu.

- Đánh giá GMP nhà máy, kiểm soát côn trùng và động vật gây hại.

- Phân tích định kì sản phẩm.

- Lấy mẫu thẩm định CCP, kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm.

- Làm báo cáo tổng hợp gửi quản lý và các bộ phận.

- Họp và theo khắc phục các vấn đề phát sinh với các bộ phận.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM 22-30 tuổi tốt nghiệp ĐẠI HỌC, Các chuyên ngành về CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC.

NAM

22-30 tuổi

ĐẠI HỌC,

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC.

- Hiểu biết về kiến thức ATTTP, ISO.

- Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn.

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.500.000đ/tháng (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).

Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.

Thưởng hàng tháng: 2.000.000-3.000.000đ/tháng.

Phụ cấp công việc theo quy định của công ty.

Phụ cấp ca đêm (theo quy định của luật lao động).

Được đào tạo bài bản 2 tháng đầu tiên.

Làm việc theo giờ hành chính (8h-17h).

Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

Hỗ trợ khám chữa bệnh =< 20.000.000đ/năm.

Khám bệnh miễn phí theo quy định công ty.

Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

