Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 05/9B KCN Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kiểm tra sản phẩm ngành gia công cơ khí chính xác (linh kiện cơ khí hàng không)

Nhận sản phẩm, bản vẽ, kiểm tra sản phẩm, lập checksheet, báo cáo hàng ngày

Làm báo cáo chất lượng

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo: Panme, thước kẹp, máy đo 3D CMM

Biết thiết kế và ứng dụng dưỡng kiểm trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiêu chuẩn cao

Mức lương từ 08- 15 triệu/tháng

Có cơ hội thăng tiến nhanh

Thưởng từ 01 - 04 tháng/năm

