Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 05/9B KCN Hoàng Mai

- Phường Hoàng Văn Thụ

- Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kiểm tra sản phẩm ngành gia công cơ khí chính xác (linh kiện cơ khí hàng không)
Nhận sản phẩm, bản vẽ, kiểm tra sản phẩm, lập checksheet, báo cáo hàng ngày
Làm báo cáo chất lượng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo: Panme, thước kẹp, máy đo 3D CMM
Biết thiết kế và ứng dụng dưỡng kiểm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiêu chuẩn cao
Mức lương từ 08- 15 triệu/tháng
Có cơ hội thăng tiến nhanh
Thưởng từ 01 - 04 tháng/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MICRO ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 05/9B Khu công nghiệp Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

