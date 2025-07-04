Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc

• Tư vấn chuyên sâu về chăm sóc da, cung cấp dịch vụ massage mặt, giới thiệu các liệu trình và sản phẩm phù hợp với từng loại da, mong muốn và lối sống của khách hàng.

• Chia sẻ bí quyết và xu hướng chăm sóc da mới nhất để truyền cảm hứng sử dụng sản phẩm và xây dựng thói quen chăm sóc da đúng cách.

• Hỗ trợ các hội thảo, workshop chăm sóc da với phong thái chuyên nghiệp, thể hiện hình ảnh thương hiệu và vai trò chuyên gia.

• Cùng đội ngũ tạo nên trải nghiệm mua sắm cao cấp cho Khách hàng tại store.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các spa cao cấp hoặc thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp và tinh tế.

• Yêu thích mỹ phẩm, làm đẹp và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành.

• Ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản trở lên.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

