Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Lô 6 – KCN Quảng Phú – P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng của hệ thống sản xuất sản phẩm thủy sản đông lạnh
+ Có khả năng, đánh giá,thiết lập các quy trình kiểm soát hệ thống,đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
+Chi tiết thêm về các công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thủy sản, thực phẩm
- 01 năm trở lên làm việc ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP,....
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy thủy sản đông lạnh

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 triệu/ tháng và thỏa thuận trực tiếp khi tham gia phỏng vấn
- Thu nhập hàng tháng theo năng lực làm việc
- Đảm bảo các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN , Lễ ,Tết theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 6 - KCN Quảng Phú -P.Quảng Phú -Tp.Quảng Ngãi -T.Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

