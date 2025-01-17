Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Lô 6 – KCN Quảng Phú – P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng của hệ thống sản xuất sản phẩm thủy sản đông lạnh

+ Có khả năng, đánh giá,thiết lập các quy trình kiểm soát hệ thống,đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

+Chi tiết thêm về các công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thủy sản, thực phẩm

- 01 năm trở lên làm việc ở vị trí tương đương

- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP,....

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy thủy sản đông lạnh

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 triệu/ tháng và thỏa thuận trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

- Thu nhập hàng tháng theo năng lực làm việc

- Đảm bảo các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN , Lễ ,Tết theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

