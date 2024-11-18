Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CC Số 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

In đơn và đóng hàng theo danh sách đơn hàng trên Haravan
Quản lý tồn kho các đồ dùng đóng hàng (băng dính, nilon, hộp carton, ...).
Phân loại hàng hóa theo yêu cầu.
Làm báo cáo quản lý tồn kho, quản lý hàng hoàn.
Đảm bảo chất lượng hàng ra, vào và lưu kho.
Các công việc khác hỗ trợ team sản xuất & in ấn (đơn giản).

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đang học hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật, điện tử hoặc các ngành khác liên quan.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho và đóng hàng.
Kinh nghiệm
Kỹ năng:
Kỹ năng
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề linh hoạt.
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
+ Có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
+ Chăm chỉ, cẩn thận không ngại vất vả
+ Ưu tiên ững viên trong độ tuổi 20 - 25

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 vnđ+ hoa hồng quản lý kho (thu nhập lên đến 10 triệu).
Phụ cấp hỗ trợ Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ ngày
Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái
Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù công ty, trà bánh hàng ngày.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 114A Tổ 24C Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

