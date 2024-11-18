Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CC Số 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

In đơn và đóng hàng theo danh sách đơn hàng trên Haravan

Quản lý tồn kho các đồ dùng đóng hàng (băng dính, nilon, hộp carton, ...).

Phân loại hàng hóa theo yêu cầu.

Làm báo cáo quản lý tồn kho, quản lý hàng hoàn.

Đảm bảo chất lượng hàng ra, vào và lưu kho.

Các công việc khác hỗ trợ team sản xuất & in ấn (đơn giản).

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đang học hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật, điện tử hoặc các ngành khác liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho và đóng hàng.

Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

+ Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Yêu cầu khác:

+ Có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

+ Chăm chỉ, cẩn thận không ngại vất vả

+ Ưu tiên ững viên trong độ tuổi 20 - 25

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 vnđ+ hoa hồng quản lý kho (thu nhập lên đến 10 triệu).

Phụ cấp hỗ trợ Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ ngày

Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái

Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù công ty, trà bánh hàng ngày.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

