Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Đại La, Hai Bà Trưng, Quận 10

Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc từng học viên đang học tập tại trung tâm về tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung trực thuộc hệ thống của công ty để học viên được nhận những dịch vụ học tập tốt nhất;

Xây dựng kế hoạch học tập cho học viên đảm bảo lộ trình học tập liên tục và xuyên suốt khóa học tại trung tâm tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung;

Theo dõi và báo cáo tình hình học tập, kết quả thi của học viên;

Ghi nhận ý kiến từ học viên;

Trả lời Fanpage theo hướng dẫn

Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý

Part-time tối thiểu 4 ca/tuần

Ưu tiên sinh viên đang theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU), Học viện ngân hàng (BA), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)...

Có khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo, nhiệt tình

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 1.000.000-2.000.000 VND

Thử việc 1-2 tháng hưởng 85% lương

Thưởng lễ tết và các dịp trong năm

Cơ hội tăng lương, thăng tiến theo năng lực và thời gian gắn bó

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty

Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group

