Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 Đại La, Hai Bà Trưng, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc từng học viên đang học tập tại trung tâm về tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung trực thuộc hệ thống của công ty để học viên được nhận những dịch vụ học tập tốt nhất;
Xây dựng kế hoạch học tập cho học viên đảm bảo lộ trình học tập liên tục và xuyên suốt khóa học tại trung tâm tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung;
Theo dõi và báo cáo tình hình học tập, kết quả thi của học viên;
Ghi nhận ý kiến từ học viên;
Trả lời Fanpage theo hướng dẫn
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Part-time tối thiểu 4 ca/tuần
Ưu tiên sinh viên đang theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU), Học viện ngân hàng (BA), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)...
Có khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo, nhiệt tình
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 1.000.000-2.000.000 VND
Thử việc 1-2 tháng hưởng 85% lương
Thưởng lễ tết và các dịp trong năm
Cơ hội tăng lương, thăng tiến theo năng lực và thời gian gắn bó
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty
Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất