Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ giáo viên trong vấn đề học tập của Học sinh tại Trung tâm.

- Nắm bắt tình hình Học sinh để có giải pháp kịp thời và hỗ trợ Học sinh cải thiện tốt nhất.

- Ôn tập bài học cho Học sinh khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.

- Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học sinh với Trung tâm.

- Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học sinh và Phụ huynh.

- Đảm bảo an toàn cho Học sinh, tiếp nhận và đưa đón Học sinh đến Phụ huynh.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.

- Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở để giám sát và quản lý các chi phí vận hành tại trung tâm bao gồm: Điện, nước, văn phòng phẩm,...

- Nâng cao dịch vụ và tiêu chuẩn 5 sao tại Trung tâm.

- Phối hợp với quản lý tiếp nhận, xử lý các Request/Complaint tại trung tâm, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt cho phụ huynh và học viên.

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.