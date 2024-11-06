Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

VIA ENGLISH ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại VIA ENGLISH ACADEMY

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 62 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ giáo viên trong vấn đề học tập của Học sinh tại Trung tâm.
- Nắm bắt tình hình Học sinh để có giải pháp kịp thời và hỗ trợ Học sinh cải thiện tốt nhất.
- Ôn tập bài học cho Học sinh khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.
- Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học sinh với Trung tâm.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học sinh và Phụ huynh.
- Đảm bảo an toàn cho Học sinh, tiếp nhận và đưa đón Học sinh đến Phụ huynh.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.
- Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở để giám sát và quản lý các chi phí vận hành tại trung tâm bao gồm: Điện, nước, văn phòng phẩm,...
- Nâng cao dịch vụ và tiêu chuẩn 5 sao tại Trung tâm.
- Phối hợp với quản lý tiếp nhận, xử lý các Request/Complaint tại trung tâm, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt cho phụ huynh và học viên.
- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp Tiếng Anh khá/giỏi.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương) hoặc các ngành dịch vụ khác.
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại VIA ENGLISH ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIA ENGLISH ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

