Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học VIA ENGLISH ACADEMY làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại VIA ENGLISH ACADEMY
- Bình Dương: 62 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Hỗ trợ giáo viên trong vấn đề học tập của Học sinh tại Trung tâm.
- Nắm bắt tình hình Học sinh để có giải pháp kịp thời và hỗ trợ Học sinh cải thiện tốt nhất.
- Ôn tập bài học cho Học sinh khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.
- Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học sinh với Trung tâm.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học sinh và Phụ huynh.
- Đảm bảo an toàn cho Học sinh, tiếp nhận và đưa đón Học sinh đến Phụ huynh.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.
- Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở để giám sát và quản lý các chi phí vận hành tại trung tâm bao gồm: Điện, nước, văn phòng phẩm,...
- Nâng cao dịch vụ và tiêu chuẩn 5 sao tại Trung tâm.
- Phối hợp với quản lý tiếp nhận, xử lý các Request/Complaint tại trung tâm, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt cho phụ huynh và học viên.
- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương) hoặc các ngành dịch vụ khác.
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Tại VIA ENGLISH ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIA ENGLISH ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
