Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
- Hà Nội: 52 Ngọc Lâm, Long Biên
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chụp ảnh và quay video cho sản phẩm, sự kiện, và các hoạt động của Công ty.
• Phối hợp với nhân viên Content để sản xuất các video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, video sự kiện, và các nội dung truyền thông đa dạng khác.
• Lên kế hoạch và hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
• Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và các phần mềm hỗ trợ.
• Quản lý dữ liệu, hình ảnh, và thiết kế các ấn phẩm cơ bản.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tinh thần học hỏi, năng động, và nhiệt huyết với công việc.
• Siêng năng, kiên trì, trung thực và có trách nhiệm cao.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quay dựng và chụp ảnh.
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc mở, năng động
Thưởng lương tháng 13
Thưởng lễ, tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.
Gia nhập Yamasu để cùng chúng tôi tạo nên những sản phẩm truyền thông ấn tượng và chuyên nghiệp!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI