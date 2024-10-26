Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Chịu trách nhiệm phần nội dung Setup, quay chụp và hậu kỳ video

- Biên tập, quay clip, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo kịch bản - Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh video - Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty. - Quay video & Chụp ảnh cho các chiến dịch, sự kiện của công ty (nếu có) - Quản lý và lưu trữ dữ liệu, tài nguyên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm sản xuất những clip Tik Tok (gửi sản phẩm đã làm)

- Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm thiết kế, dựng video như Adobe Premiere, Capcut, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...

- Có kinh nghiệm quay, chụp

- Có tinh thần chủ động, cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng KPI theo yêu cầu

- Tỉ mỉ cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập tương xứng theo năng lực

- Lương: 12.000.000 - 18.000.000 + thưởng chiến dịch - Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết,... - Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Team Building, Company Trip - Xét tăng lương 6 tháng/ lần - Làm việc cùng đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, 90% là Gen Z - Môi trường giáo dục văn minh, sáng tạo, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng, hệ thống đánh giá rõ ràng - Làm việc Thứ 2 đến Thứ 7. Đi làm 2 thứ 7 trong tháng, 2 thứ 7 được nghỉ - Các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành, đóng Bảo hiểm ngay khi làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

