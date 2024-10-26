Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Chịu trách nhiệm phần nội dung Setup, quay chụp và hậu kỳ video
- Biên tập, quay clip, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo kịch bản - Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh video - Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty. - Quay video & Chụp ảnh cho các chiến dịch, sự kiện của công ty (nếu có) - Quản lý và lưu trữ dữ liệu, tài nguyên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm sản xuất những clip Tik Tok (gửi sản phẩm đã làm)
- Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm thiết kế, dựng video như Adobe Premiere, Capcut, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...
- Có kinh nghiệm quay, chụp
- Có tinh thần chủ động, cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng KPI theo yêu cầu
- Tỉ mỉ cẩn thận trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức thu nhập tương xứng theo năng lực
- Lương: 12.000.000 - 18.000.000 + thưởng chiến dịch - Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết,... - Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Team Building, Company Trip - Xét tăng lương 6 tháng/ lần - Làm việc cùng đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, 90% là Gen Z - Môi trường giáo dục văn minh, sáng tạo, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng, hệ thống đánh giá rõ ràng - Làm việc Thứ 2 đến Thứ 7. Đi làm 2 thứ 7 trong tháng, 2 thứ 7 được nghỉ - Các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành, đóng Bảo hiểm ngay khi làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

