Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 496 DƯƠNG QUẢNG HÀM P6, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

- Sáng tạo ra mã sản phẩm độc quyền.

-Tìm hiểu thị trường, phân tích sản phẩm đối thủ

-Đưa ra đề án, thiết kế, nghiên cứu công thức sản phẩm

-Phân tích, thử nghiệm sản phẩm

- Soạn hồ Sơ giấy công bố.

-Cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về R&D mỹ phẩm.

-Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh

-Gắn bó lâu dài với công việc.

Lưu ý : vui lòng đọc kĩ trước khi gửi CV giúp mình

Tks all

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-15tr tuỳ theo kinh nghiệm, thoả thuận

- 6 tháng - 1 năm xét tăng lương 1 lần tuỳ nâng lực

- Được thỏa sức sáng tạo, triển khai ý tưởng

-đuọc thưởng khi làm tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

