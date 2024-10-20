Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 496 DƯƠNG QUẢNG HÀM P6, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Mô tả công việc:
- Sáng tạo ra mã sản phẩm độc quyền.
-Tìm hiểu thị trường, phân tích sản phẩm đối thủ
-Đưa ra đề án, thiết kế, nghiên cứu công thức sản phẩm
-Phân tích, thử nghiệm sản phẩm
- Soạn hồ Sơ giấy công bố.
-Cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về R&D mỹ phẩm.
-Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh
-Gắn bó lâu dài với công việc.
Lưu ý : vui lòng đọc kĩ trước khi gửi CV giúp mình
Tks all

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-15tr tuỳ theo kinh nghiệm, thoả thuận
- 6 tháng - 1 năm xét tăng lương 1 lần tuỳ nâng lực
- Được thỏa sức sáng tạo, triển khai ý tưởng
-đuọc thưởng khi làm tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 496/63/10H DƯƠNG QUẢNG HÀM,P6,GÒ VẤP, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

