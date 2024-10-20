Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 496 DƯƠNG QUẢNG HÀM P6, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Mô tả công việc:
- Sáng tạo ra mã sản phẩm độc quyền.
-Tìm hiểu thị trường, phân tích sản phẩm đối thủ
-Đưa ra đề án, thiết kế, nghiên cứu công thức sản phẩm
-Phân tích, thử nghiệm sản phẩm
- Soạn hồ Sơ giấy công bố.
-Cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về R&D mỹ phẩm.
-Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh
-Gắn bó lâu dài với công việc.
Lưu ý : vui lòng đọc kĩ trước khi gửi CV giúp mình
Tks all
Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7-15tr tuỳ theo kinh nghiệm, thoả thuận
- 6 tháng - 1 năm xét tăng lương 1 lần tuỳ nâng lực
- Được thỏa sức sáng tạo, triển khai ý tưởng
-đuọc thưởng khi làm tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
