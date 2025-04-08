Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C6A/35 Ấp 3 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm hiểu kỹ về quy trình, đặc tính, giá thành, của các sản phẩm đang sản xuất
Đánh giá, phân tích ưu- nhược điểm của sản phẩm để có phương án sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
Đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm: Tăng chất lượng, giảm giá thành
Cải tiến về quy trình, máy móc nếu thấy hợp lý
Thử nghiệm theo kế hoạch của phòng, đánh giá, cải tiến để đạt kết quả mong muốn: liên hệ NCC xin mẫu, đánh giá, sản xuất thử tại PTN, sản xuất thử trên dây chuyền, làm báo cáo
Xây dựng các thông số tiêu chuẩn của NVL, quy trình, bán thành phẩm, thành phẩm,
Theo dõi các giấy tờ kiểm nghiệm, công bố sản phẩm: không để quá hạn hoặc sai lệch thông tin
Phối hợp với SX, QC xây dựng tài liệu HACCP: Form A, B, C
Phối hợp với Marketing làm thông tin bao bì theo SKUs mới
Phốihợp các phòng ban SX, QC khắc phục các sự cố liên quan tới công nghệ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm việc ở CTy SX bánh
Chịu áp lực công việc
Có kiến thức chuyên môn về công ty sản xuất bánh
Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương 10 -13 triệu
Được xét tăng lương định kỳ và lương tháng 13 theo hiệu quả công việc.
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo Luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT,...)
Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Được đóng góp ý kiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

