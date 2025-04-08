Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C6A/35 Ấp 3 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Tìm hiểu kỹ về quy trình, đặc tính, giá thành, của các sản phẩm đang sản xuất

Đánh giá, phân tích ưu- nhược điểm của sản phẩm để có phương án sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm: Tăng chất lượng, giảm giá thành

Cải tiến về quy trình, máy móc nếu thấy hợp lý

Thử nghiệm theo kế hoạch của phòng, đánh giá, cải tiến để đạt kết quả mong muốn: liên hệ NCC xin mẫu, đánh giá, sản xuất thử tại PTN, sản xuất thử trên dây chuyền, làm báo cáo

Xây dựng các thông số tiêu chuẩn của NVL, quy trình, bán thành phẩm, thành phẩm,

Theo dõi các giấy tờ kiểm nghiệm, công bố sản phẩm: không để quá hạn hoặc sai lệch thông tin

Phối hợp với SX, QC xây dựng tài liệu HACCP: Form A, B, C

Phối hợp với Marketing làm thông tin bao bì theo SKUs mới

Phốihợp các phòng ban SX, QC khắc phục các sự cố liên quan tới công nghệ khi có yêu cầu.

Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm việc ở CTy SX bánh

Chịu áp lực công việc

Có kiến thức chuyên môn về công ty sản xuất bánh

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Mức lương: Lương 10 -13 triệu

Được xét tăng lương định kỳ và lương tháng 13 theo hiệu quả công việc.

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo Luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT,...)

Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Được đóng góp ý kiến.

