Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Hồ Chí Minh: C6A/35 Ấp 3 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm hiểu kỹ về quy trình, đặc tính, giá thành, của các sản phẩm đang sản xuất
Đánh giá, phân tích ưu- nhược điểm của sản phẩm để có phương án sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
Đưa ra ý tưởng cải tiến sản phẩm: Tăng chất lượng, giảm giá thành
Cải tiến về quy trình, máy móc nếu thấy hợp lý
Thử nghiệm theo kế hoạch của phòng, đánh giá, cải tiến để đạt kết quả mong muốn: liên hệ NCC xin mẫu, đánh giá, sản xuất thử tại PTN, sản xuất thử trên dây chuyền, làm báo cáo
Xây dựng các thông số tiêu chuẩn của NVL, quy trình, bán thành phẩm, thành phẩm,
Theo dõi các giấy tờ kiểm nghiệm, công bố sản phẩm: không để quá hạn hoặc sai lệch thông tin
Phối hợp với SX, QC xây dựng tài liệu HACCP: Form A, B, C
Phối hợp với Marketing làm thông tin bao bì theo SKUs mới
Phốihợp các phòng ban SX, QC khắc phục các sự cố liên quan tới công nghệ khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu áp lực công việc
Có kiến thức chuyên môn về công ty sản xuất bánh
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét tăng lương định kỳ và lương tháng 13 theo hiệu quả công việc.
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo Luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT,...)
Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Được đóng góp ý kiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI