Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH VINAFRUIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Marketing để khảo sát xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng và đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm mới.

Đề xuất và triển khai nghiên cứu sản phẩm mới theo định hướng của công ty, đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Cải tiến công thức của các sản phẩm hiện có theo yêu cầu của cấp trên nhằm nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các nguyên liệu mới, công nghệ sản xuất mới để cải thiện hiệu suất, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Kiểm tra và theo dõi chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời bảo quản, đánh giá sự ổn định và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Điều tra, phân tích và phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo sản phẩm được phát triển tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn pháp luật hiện hành và các chứng nhận cần thiết (FDA, HACCP, ISO, v.v.).

Lập báo cáo tiến độ công việc, tình trạng phát triển sản phẩm và các vấn đề gặp phải trình lên cấp trên.

Ghi chép, tổng hợp dữ liệu từ các thử nghiệm, nghiên cứu và đánh giá để phục vụ cho việc cải tiến sản phẩm.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để thử nghiệm, đánh giá khả năng sản xuất thực tế và cải thiện quy trình nếu cần.

Xây dựng tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm (công thức, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, ...).