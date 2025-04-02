Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH VINAFRUIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VINAFRUIT
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH VINAFRUIT

Nhân viên R&D

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Marketing để khảo sát xu hướng thị trường, thị hiếu khách hàng và đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm mới.
Đề xuất và triển khai nghiên cứu sản phẩm mới theo định hướng của công ty, đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường.
Cải tiến công thức của các sản phẩm hiện có theo yêu cầu của cấp trên nhằm nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí nguyên liệu và quy trình sản xuất.
Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các nguyên liệu mới, công nghệ sản xuất mới để cải thiện hiệu suất, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.
Kiểm tra và theo dõi chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời bảo quản, đánh giá sự ổn định và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.
Điều tra, phân tích và phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm.
Đảm bảo sản phẩm được phát triển tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn pháp luật hiện hành và các chứng nhận cần thiết (FDA, HACCP, ISO, v.v.).
Lập báo cáo tiến độ công việc, tình trạng phát triển sản phẩm và các vấn đề gặp phải trình lên cấp trên.
Ghi chép, tổng hợp dữ liệu từ các thử nghiệm, nghiên cứu và đánh giá để phục vụ cho việc cải tiến sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận sản xuất để thử nghiệm, đánh giá khả năng sản xuất thực tế và cải thiện quy trình nếu cần.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm (công thức, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, ...).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan ( công nghệ sinh học, hóa học, kỹ thuật thực phẩm, v.v.).
Làm việc tại Hóc Môn
Có khả năng sử dụng phần mềm và công cụ.
Có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
Năng động, nhanh nhẹn, kiên trì, nhẫn nại, trung thực.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

CÔNG TY TNHH VINAFRUIT

CÔNG TY TNHH VINAFRUIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13 Đường số 1, Phường 11, Quận 6, TP HCM

