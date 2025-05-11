Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Enic. 485 - 487 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Thương hiệu Santagift trao đổi làm việc với nhà máy sản xuất dưới cương vị, khía cạnh nghiên cứu công thức.

Nghiên cứu và phát triển công thức mỹ phẩm phù hợp, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

Nghiên cứu, phát triển hoặc cải tiến các sản phẩm hiện có theo mục tiêu của công ty.

Tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới.

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp, quy trình sản xuất mới.

Tập trung vào nghiên cứu và phát triển các loại bao bì mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tốt về pha chế nghiên cứu mỹ phẩm tối thiểu 1 năm.

Chăm chỉ, chịu khó.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh và xứng đáng với khả năng.

Tham gia BHXH, BHYT theo Quy định của Pháp Luật.

Nghỉ Phép năm.

Góp sức xây dựng một doanh nghiệp trẻ trung trong môi trường mở.

Tiếp xúc với công việc thực tế của doanh nghiệp.

Thử thách phát triển tư duy, khả năng xử lý tình huống, vụ việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL

